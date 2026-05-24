«Просто не хотів, щоб вам було нудно»: Усик пояснив, чому бій із Верховеном був таким важким

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик висловився про непросту перемогу над Ріко Верховеном у Гізі.

Українець іронічно зауважив, що бій вийшов таким важким для нього через бажання подарувати публіці шоу.

«Кажуть, було дуже напружено дивитися мій бій із Ріко. Друзі, та я просто не хотів, щоб вам було нудно, ну ви що», — написав Усик в Instagram.

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Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді й захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом в 11-му раунді.

Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з них нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року. Він володіє титулами WBC, IBF та WBA у надважкій вазі.

Ріко Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів в історії. Представник Нідерландів володів чемпіонським поясом Glory у важкій вазі впродовж 4220 днів — понад 11 років.

Раніше зірковий боксер Канело Альварес висловився про спірну зупинку бою Усик — Верховен.