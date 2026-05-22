Білий рушник та глухий нокаут. Відео нищівних поразок Ріко Верховена

У суботу, 23 травня, легендарний Ріко Верховен проведе поєдинок проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.

Нідерландець є зіркою кікбоксингу. Він понад 11 років утримував титул чемпіона GLORY.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014 році, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він повернувся до рідного виду спорту.

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Загалом з 2005 року у кікбоксингу Ріко провів 76 поєдинків, 66 з яких завершилися його перемогою. У десяти боях Верховен зазнавав невдачі, й лише двічі суперники знешкоджували його достроково.

У 2011 році молодий і перспективний Верховен зійшовся на рингу з юним Джамалом Бен Саддіком. Цей бій став одним із перших великих для обох бійців.

У другому раунді Бен Саддік потужно відправив Ріко у нокдаун. Нідерландець піднявся, однак його тренер зупинив бій. Тоді Верховен зазнав першої поразки за два роки.

Згодом кікбоксери провели ще два поєдинки, у яких достроково переміг Верховен.

Наступного року 22-річний нідерландець вийшов на ринг проти досвідченого Еррола Зіммермана, якому на той момент було 25 років.

Той бій тривав менше хвилини. Зіммерман агресивно пішов на суперника і швидкою комбінацією нокаутував Верховена. Ріко не зміг піднятися з канвасу. Вважається, що це найгучніша поразка бійця з Нідерландів.

Кікбоксер згадував, що програв через надмірну впевненість та недостатній досвід.

Після цього Верховен ніколи не був у нокауті. Можливо, саме Олександр Усик нагадає Ріко відчуття 14-річної давнини.

Раніше ми писали про дитинство Ріко Верховена — його батько був суворим, а мати — наркозалежною.