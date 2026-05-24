Український боксер зберіг чемпіонські титули в дуже важкому поєдинку проти голландця Ріко Верховена.

Перед боєм букмекери давали Верховену всього 3% на перемогу. Однак у якийсь момент по ходу поєдинку перевага була в голландця. Він більше атакував, більше влучав. Після десяти раундів у записках двох суддів була нічия, ще один віддавав мінімальну перемогу Ріко.

Реклама

А розв’язка настала в 11-му раунді. Усик пішов уперед і потужним ударом ледь не викинув суперника за канати. Верховен піднявся, однак одразу забився в кут і став пропускати. Рефері зупинив поєдинок.

«Цей поєдинок був важким. Ріко відмінно підготувався. Це був хороший бій. Це просто бокс, розумієте? Мій аперкот. І бам, бам, бам, бам. Спасибі, господи», — сказав Олександр Усик після бою.

Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з яких завершив нокаутом. При цьому у боксера жодної поразки.

Для Ріко Верховена це був лише другий боксерський поєдинок у кар'єрі. Зате він вважається одним із найкращих кікбоксерів у кар'єрі.

Раніше ми писали, що портал Salary Leaks оприлюднив гонорари боксерів за титульний бій. За даними джерела, гарантований гонорар Усика склав 40 мільйонів доларів. Верховен отримав 12 мільйонів доларів.