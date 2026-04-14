Усик і Верховен уперше зійшлися в битві поглядів перед боєм в Єгипті — відео

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен зустрілися на першій дуелі поглядів.

Битва поглядів виявилася доволі тривалою і була перервана лише після втручання британського промоутера Едді Хірна.

Undisputed vs. Undisputed 🔥



Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven face-off 🥊#UsykRico | Glory In Giza | May 23 | @RingMagazine ▪️ pic.twitter.com/DFQMhPnfQi — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 14, 2026

Бій за пояс WBC між Усиком і Верховеном заплановано на 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет).

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Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Нещодавно тимчасовий чемпіон WBC у хевівейті Агіт Кабаєл розповів, що планує приїхати на бій Усик — Верховен.