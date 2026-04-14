Усик і Верховен уперше зійшлися в битві поглядів перед боєм в Єгипті — відео
Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня (Фото: Reuters/Matthew Childs)
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен зустрілися на першій дуелі поглядів.
Битва поглядів виявилася доволі тривалою і була перервана лише після втручання британського промоутера Едді Хірна.
Бій за пояс WBC між Усиком і Верховеном заплановано на 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет).
Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.
На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.
Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.
Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.
Нещодавно тимчасовий чемпіон WBC у хевівейті Агіт Кабаєл розповів, що планує приїхати на бій Усик — Верховен.