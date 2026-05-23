Чемпіон WBO European у суперважкій вазі Віктор Вихрист (18−1, 11 КО) поділився очікуваннями від бою між володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24−0, 15 КО) і нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Український боксер вважає, що його співвітчизник переможе в пізніх раундах.

«Мені цей бій цікавий тим, що це протистояння двох різних стилів і класів. Найкращий боксер проти найкращого кікбоксера. На мою думку, Олександр переважатиме в класі та витривалості.

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Верховен може створити деякий дискомфорт на початку поєдинку через свою нестандартність і непередбачуваність, але моя думка — Олександр затягне Ріко в пізні раунди і декласує його", — наводить слова Віктора LuckyPunch.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу, а також чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC вартістю приблизно 40 тисяч доларів.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця. Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій із Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Раніше повідомляли, хто є фаворитом бою Усик — Верховен.