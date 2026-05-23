У суботу, 23 травня, легендарний кікбоксер Ріко Верховен спробує перемогти чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика. Ми проведемо онлайн-трансляцію бою .

Нідерландець зробив собі величезне імʼя у кікбоксингу: він роками домінував у важкій вазі й понад 11 років утримував титул чемпіона GLORY.

Йому належать численні рекорди, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

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Загалом з 2005 року у кікбоксингу Ріко провів 76 поєдинків, 66 з яких завершилися його перемогою. У десяти боях Верховен зазнавав невдачі. І, звичайно, знайдуться люди, які скажуть, що не всі перемоги Верховена є заслуженими.

Так говорять і про звитяги Ріко над Бадром Харі — марокканським бійцем, який свого часу був близьким другом Кріштіану Роналду.

Роналду та Харі / Фото: instagram.com/badrhariofficial/

У 2016 році Верховен вже домінував у Glory, однак йому треба було побитися з Бадром, якого вважали одним з найсильніших нокаутерів світу. До слова, Харі провів у кікбоксингу 125 боїв, у 92 з яких він вирубив своїх суперників.

Бадр активно почав бій проти Ріко. Нідерландець пропускав потужні удари й був на межі, але бійцівська вдача відвернулась від марокканця — Харі отримав травму руки у другому раунді й не зміг продовжити поєдинок. Перемогу віддали Верховену.

Африканець був переконаний, що ушкодження вкрало у нього перемогу, тому вимагав реваншу: «Знаєте, я не хочу програвати таким чином, а він не хоче вигравати таким чином. Давайте зробимо це ще раз».

Другого поєдинку кікбоксерів довелось чекати аж три роки. У грудні 2019 року Верховен та Харі знову зійшлися на рингу.

Бадр, як і в першому поєдинку, володів ініціативою й змушував Ріко хвилюватися. Але, схоже, не обійшлося без втручання шаманів — у третьому раунді друг Роналду отримав травму ноги, і суддя знову віддав перемогу нідерландському бійцю.

Були розмови і про трилогію, однак у наступних боях Харі двічі нокаутували — і всі замовкли.

Цікаво, що у 2025 році Верховен запропонував Харі провести поєдинок за правилами боксу. «Я думаю, що він достатньо здоровий, але я не знаю, чи хоче він цього. Але коли я думаю про це, я думаю: так. Хто знає», — сказав Верховен.

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На нашому сайті можна глянути відео нищівних поразок Ріко Верховена.