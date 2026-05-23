Біля пірамід в Єгипті, 23 травня, відбудеться поєдинок колишнього абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях Олександра Усика проти зіркового кікбоксера Ріко Верховена.

NV веде онлайн-трансляцію бою Усик — Верховен.

В Україні переглянути бій вболівальники зможуть на Київстар ТБ — платформа виступає офіційним транслятором події в країні. Глядачам буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом на спеціальному каналі «Усик — Верховен» на Київстар ТБ.

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Щоб дивитися бій наживо потрібно авторизуватися на платформі — авторизація доступна для абонентів будь-якого мобільного оператора.

Для абонентів Київстар із Суперсилою необхідно додатково підключити пакет «Плюс» за 50 грн\міс, а для всіх інших користувачів — оформити підписку «Преміум HD» від 99 грн\міс.

Потім увімкніть спеціальний канал «Усик — Верховен» та дивіться трансляцію з будь-якого пристрою — смартфона, телевізора, ноутбука чи планшета.

Студія розпочне свою роботу в 17:15, а вечір боксу стартує в 18:00. Головна подія буде ближче до опівночі.

Раніше ми писали, як подивитися бій Усик — Верховен у Польщі та Чехії.

Нагадаємо, що на кону поєдинку Усик — Верховен буде чемпіонський пояс, а також спеціальний подарунок з діамантами та смарагдами.