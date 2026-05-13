Сагайдачний, Джокер, Хітмен... Кримськотатарський орнамент та українська вишивка... Що може це все поєднувати? Не що, а хто! Олександр Усик.



Король боксу й майстер епатажу. Усик з кожним боєм доводить, що бокс - то не мордобій, то мистецтво. В рингу, і поза рингом.



До того, що Усик - найкращий, найсильніший, непереможний чемпіон всі уже звикли. До його образів звикнути не вийде, бо кожного разу Олександр чимось дивує.



Цей спецпроєкт NV та BGV — постійного партнера боксерських поєдинків Олександра Усика — розповідає історію не лише про спорт, а й про символи, які Україна показує світу. Через найяскравіші образи Усика ми досліджуємо, як ринг став ще одним майданчиком для культурної, історичної та смислової присутності України.Розказуємо про найкращі образи Олександра Усика напереродні його бою з Ріко Верховеном 23 травня біля пірамід Гізи. Ким там буде Усик - Рамзесом, Тутанхамоном чи Хеопсом?..