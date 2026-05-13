Сагайдачний, Джокер, Хітмен... Кримськотатарський орнамент та українська вишивка... Що може це все поєднувати? Не що, а хто! Олександр Усик.
Король боксу й майстер епатажу. Усик з кожним боєм доводить, що бокс - то не мордобій, то мистецтво. В рингу, і поза рингом.
До того, що Усик - найкращий, найсильніший, непереможний чемпіон всі уже звикли. До його образів звикнути не вийде, бо кожного разу Олександр чимось дивує.
Цей спецпроєкт NV та BGV — постійного партнера боксерських поєдинків Олександра Усика — розповідає історію не лише про спорт, а й про символи, які Україна показує світу. Через найяскравіші образи Усика ми досліджуємо, як ринг став ще одним майданчиком для культурної, історичної та смислової присутності України.Розказуємо про найкращі образи Олександра Усика напереродні його бою з Ріко Верховеном 23 травня біля пірамід Гізи. Ким там буде Усик - Рамзесом, Тутанхамоном чи Хеопсом?..
Усик
Візерспун
Усик
Джошуа I
Усик
Джошуа II
Усик
Ф’юрі I
Усик
Ф’юрі I
Усик
Ф’юрі I
«Образи Олександра Усика – це не просто красивий одяг, це завжди глибока ідея та зміст, за якими стоять сильні сенси. Ми як компанія, яка вже 11 років є партнером боксера, завжди розділяли ту особливу увагу ідейності та символізму. І для нас – велика честь була реалізовувати деякі із костюмів, у яких Усик з’являвся на своїх ключових боях.
Зокрема, образ гетьмана для першого бою проти Фʼюрі був один із наймасштабніших. Над костюмом більше місяця працювало понад 20 людей із 5 різних майстерень – зокрема фахівці по роботі із хутром, команда майстрів зі шкіри, кілька ювелірів, дизайнери, спеціалісти із друку та випалювання по шкірі, а також швейні команди, які об’єднали всі елементи в єдиний цілісний образ для історичного виходу на арену.
Кожен такий костюм – це не лише про спорт чи візуальну частину. Це про українську ідентичність, історію та можливість через великі міжнародні поєдинки, за якими стежить увесь світ, ще раз заявити про Україну.»
Усик
Ф’юрі II
Усик
Ф’юрі II
Усик
Ф’юрі II
"Усик часто перед боями з’являється в різних образах – і це прекрасно. Людям подобається. Це і патріотично, і красиво.
Мені здається, Олександр за допомогою цих образів налаштовується психологічно на поєдинок. Чи може це бути тиском на суперника? Це залежить від того, у кого яка психіка, наскільки людина вміє тримати себе в руках. Зі свого досвіду скажу: якщо ти впевнений у своїх силах і в собі, то виходиш холоднокровно і робиш свою роботу не дивлячись, як виглядає суперник.
Безсумнівно, ці образи уже стали фішкою Усика. Ви ж бачите, що йому це подобається, у нього виходить дивувати людей. Це красиво, це нормально. Не треба зупинятися.
Мені найбільше сподобався Усик в образі козака перед другим боєм з Джошуа. Це вбрання, мені здається, було і красиве, і якісне. Просто класно виглядало. Я думаю, що Усику завжди варто виходити в образі українського козака. Це буде прекрасно".
Усик
Ф’юрі II
Усик
Ф’юрі II
Усик
Дюбуа II
Який образ сподобався найбільше?
Найбільше мені сподобався образ Хітмена. По-перше, я ще в дитинстві захоплювався цим персонажем, і він мене тоді дуже зачепив. По-друге, це дуже личить Олександру — стриманість, холоднокровність і водночас абсолютна впевненість у собі. А ще, там є сцена, де Хітмен вбиває голову Кремля. В контексті теперішньої війни найбільш бажана сцена.
Чим саме зачепив?
Тут все зійшлось. Хітмен — це персонаж без зайвих слів, без пафосу, але з беззаперечною внутрішньою силою. І в Усику я бачу щось схоже. Він не кричить про те, який він великий, а виходить і робить свою роботу бездоганно. Ну і плюс цей образ для мене особисто пов’язаний із дитинством, а це вже інший рівень емоцій. Коли щось торкається твоєї пам’яті, воно чіпляє набагато глибше.
Як загалом ставитеся до образів Усика?
Мені неймовірно подобається, що він щоразу підходить до цього настільки творчо. І видно, що за кожним образом стоїть чіткий меседж. Насправді це талант — вміти використовувати уяву там, де здається, що для неї немає місця. Думаю, що це ще один доказ того, чому він найкращий.
Який образ найкраще передає його характер?
Думаю, все ж таки козак. Коли він зʼявляється з оселедцем у вишиванці, то віриш на 100%. Для мене козак — це про справедливість, про боротьбу до кінця, і Усик саме такий. І дуже цінно, що такий образ українця світова арена бачить саме в обличчі Олександра — сильного і гідного.
Яким бачите Усика далі?
О, впевнений, що він ще не раз нас здивує. І не тільки перемогами на рингу, хоча вони ще точно будуть, я в цьому не сумніваюся. Мені цікаво, що він вигадає наступного разу — і як це буде пов’язано з тим, що відбувається в Україні.
Я із захватом слідкую за боями Олександра Усика. Для мене це не просто спорт чи видовищні поєдинки — це величезна праця над собою, дисципліна, характер і постійна внутрішня боротьба. Коли дивишся на Усика, розумієш, скільки за кожною перемогою стоїть виснажливих тренувань, самоконтролю та сили духу.
Мені, як актору, це дуже близько. Кожна підготовка Олександра до бою нагадує мені репетиційний процес перед великою прем’єрою. Спочатку — довга, важка робота, пошуки, помилки, виснаження, а потім — вихід на ринг, як вихід на сцену. І коли ти перемагаєш — це відчувається як успішна прем’єра, до якої ти йшов місяцями чи роками.
До речі, нещодавно я грав головну роль Івана Виговського в серіалі «Пригоди Козака Виговського», і під час зйомок кілька разів ловив себе на думці, що в певних моментах розумію Усика навіть більше. Особливо коли одягаєш козацький образ, відчуваєш цю внутрішню зібраність, характер, певну мужність і відповідальність за те, що ти представляєш. У якийсь момент я навіть подумав, що в цьому козацькому вайбі є щось дуже схоже між нами та Усиком — не зовні, а саме енергетично. Бо це не про костюм, а про внутрішній стан людини.
Якщо говорити про образи Усика, то мені дуже подобається, що він ніколи не боїться бути різним. У нього прекрасне почуття гумору, самоіронія і водночас дуже сильна внутрішня впевненість. Саме тому його образ Хітмена мені запам’ятався особливо. Це було і кумедно, і дуже харизматично. А реакція Тайсона Ф’юрі зробила цей момент ще яскравішим. Було видно, що Усик не просто “одягнув костюм”, а зіграв маленьку роль, створив атмосферу та психологічний настрій перед боєм. І це було круто.
Але, як на мене, найсильніший та найвлучніший образ Усика — це образ Козака. Він дуже органічний для нього. У цьому образі є не лише сила чи мужність — у ньому є історія, пам’ять і певний код українців. Сьогодні образ козака сприймається вже не просто як щось історичне. Це символ спротиву, свободи та незламності. І коли Усик виходить у такому образі на міжнародну арену — це говорить світу значно більше, ніж будь-які слова.
Мені здається, що сьогодні українські спортсмени, актори, музиканти — всі, хто відомий у світі, мають можливість через свою творчість чи публічність доносити певний меседж. І Усик це робить дуже правильно. Його образи — це не просто епатаж чи красиві костюми. У них є зміст. Так само, як театр має нести глядачу сенс через кожну виставу, так і публічна людина через свій образ може говорити зі світом.
Я думаю, що надалі Усику найбільше пасуватимуть саме образи, у яких поєднуються його справжність, гумор, сила та українська ідентичність. Бо найсильніше в ньому — це те, що він не намагається бути кимось іншим. Він дуже справжній. І саме тому його люблять люди в усьому світі.