«Обдурить і хлопне». Нужненко спрогнозував нищівну поразку Верховену від Усика

Бій відбудеться у суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) біля пірамід. Ми проведемо онлайн-трансляцію бою.

На кону стоятиме титул WBC, але якщо у поєдинку переможе нідерландець, то він не завоює пояс — він стане вакантним. Таку ж умову має і IBF.

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За словами легенди українського боксу Юрія Нужненка, Усик без проблем переможе Верховена. Також фахівець розповів, чи може кікбоксер скласти конкуренцію боксеру на його території.

— Що очікуєте від бою Усика проти Верховена?

Я вважаю, що Саша його переможе. По-перше, Верховен на ногах буде провалюватися. Усик не підпустить його до себе, буде дурити завдяки своїй гнучкості, манері та величезному досвіду роботи. Тому перші раунди обдурить, обхитрить, а потім, якщо захоче, хлопне. Так він зробить. Після всього, що той сказав, наговорив про Усика, я думаю, десь буде так.

— Кікбоксер Верховен може бути конкурентним бійцем у поєдинку проти Усика?

Звичайно, може, якщо кікбоксер добре володіє роботою рук і добре рухається в ринзі. Так само дуже багато, ще раз нагадаю, раніше мене питали: раніше, як тільки з’являвся кікбоксинг, тоді багато боксерів йшло туди.

Там ще правила були, де потрібно було пару разів ногою вдарити на початку. Пару разів били ногами, а потім одними руками і забували за ноги, прибивали й отримували перемоги. Звісно, може він ногами працює дуже добре, але ж це буде бій за правилами боксу, то не бачу шансів.

— Тобто взагалі не бачите чогось, завдяки чому Верховен міг би створити проблеми Усику?

Саме так.

— А в чому головна перевага Усика?

Великий досвід роботи. Плюс досвід завдяки поєдинкам з Джошуа, Ф’юрі, Дюбуа та всіма іншими. Скільки в нього боїв великих і цікавих було. А це має велике значення.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Раніше український чемпіон сказав, що може врятувати Верховена від поразки Усику, а також зробив прогноз на бій Олександра проти Ріко.