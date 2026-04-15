«У нього в руках динаміт». Усика попередили про серйозну загрозу в бою з легендою кікбоксингу

Промоутер Едді Гірн поділився очікуваннями від бою між чемпіоном WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (24−0, 15 КО) і нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

За словами промоутера, фанати стануть свідками унікального поєдинку, на кону якого стоятиме титул WBC.

«Ми хочемо подякувати всім, хто сьогодні прийшов. Після неймовірного шоу в суботу — це щось зовсім інше. Коли нас запросили професійно долучитися до цього проєкту, всі дивилися на це, як сказав Ріко, наче на якусь картинку від штучного інтелекту того, що ми ось-ось побачимо. І, думаю, глядачі по всьому світу на DAZN просто не повірять, що це реально.

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Ви станете свідками шоу — бою за титул чемпіона світу у важкій вазі, який відбудеться біля підніжжя пірамід у Єгипті. Це буде щось, чого ще ніколи не робили".

Гірн відзначив силу кікбоксера і залишив попередження для Усика.

«Я сиджу поруч із цим чоловіком, тому маю бути трохи обережним. Але я сказав йому там внизу: «Мені доведеться сказати всьому світу — ти божевільний». Цей хлопець — божевільний.

Він підписав контракт на бій із Джошуа. На жаль, після тієї трагедії цей поєдинок не відбувся. І він одразу погодився на бій з Усиком.

Але це показує одне — у нього величезна впевненість у собі і віра в себе. У нього відмінна команда, з ним працює Пітер Ф’юрі, який досконало знає надважкий дивізіон. І ще в нього є потужність — динаміт в обох руках і дуже важкі удари".

Гірн додав, що в рингу зійдуться один із найкращих боксерів в історії та король кікбоксингу.

«Ріко виходить проти, на мій погляд, не просто бійця № 1 у Р4Р, а одного з найвидатніших спортсменів свого покоління в принципі. Усик — унікальний. Такого, як він, ми, напевно, ніколи раніше не бачили. І нам слід цінувати його, поки він тут.

І тепер у нас є король Р4Р у боксі проти короля Р4Р у кікбоксингу. Це буде неймовірна подія. Це надважка вага — тут може статися що завгодно.

Як я вже сказав, 23 травня цьому чоловікові доведеться підкорити власну піраміду — в бою проти одного з найвидатніших в історії. Але щось у його погляді підказує мені, що він виходить перемагати. Він вірить, що це може зробити", — наводить слова промоутера Ring Magazine.

Бій Усика і Верховена відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет.

Раніше повідомлялося, що Усик і Верховен провели першу битву поглядів.