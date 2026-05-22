Усик і Верховен провели фінальну дуель поглядів перед історичним поєдинком у Єгипті — відео

У суботу, 23 травня, відбудеться поєдинок за титул чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Ріко Верховеном.

Напередодні бою відбулася офіційна церемонія зважування. Усик, як і під час технічного зважування, показав рекордну вагу у своїй кар'єрі — 105,8 кг, Верховен виявився значно важчим за українця — 117,3 кг.

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Також боксери провели фінальну битву поглядів, вона тривала приблизно півтори хвилини. Жоден із суперників не поспішав відводити погляд, тому в певний момент втрутитися довелося промоутеру Едді Гірну, який прикрив рукою очі Верховену.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. На боксерському рингу дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Усик торік вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Ми писали, що Канело Альварес назвав переможця чемпіонського бою Усик — Верховен.