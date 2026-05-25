«Це найгірше». У команді Усика розкритикували суддівство в бою з Верховеном

Фахівець прокоментував рішення судді зупинити поєдинок за секунду до кінця 11-го раунду. Анбер погодився, що рівень суддівства був жахливим, але вважає, що Олександр також постраждав від цього.

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«Рання зупинка бою? Кумедно, що ви це говорите. Я думаю, ми повинні більше зосередитися на тому факті, що, знаєте, вони дали Верховену додатковий час після того, як він втратив капу.

І я думаю, що це найгірше — те, що дали йому цей додатковий час. А раунд добігав кінця", — сказав Анбер в інтерв'ю Boxing King Media.

Катмен зізнався, що не бачив момент зупинки бою, адже в той момент готувався піднятися до кута рингу, а сам епізод того, що сталося, стався в «сліпій зоні» для нього.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Також Верховен подав офіційний протест на результат бою.

Повідомлялося, що тренер і менеджер залишили команду Олександра Усика.