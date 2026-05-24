«Бокс отримав нову ікону». Колишній промоутер Усика захопився боєм Верховена з українцем

Олександр Красюк, колишній промоутер чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25−0, 16 КО), відреагував на перемогу українця в бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Красюк опублікував пост на своїй сторінці в Instagram в stories. Олександр заявив, що Верховен тепер нова ікона боксу.

«Бокс отримав нову ікону — браво, Ріко Верховен».

Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Пізніше промоутер привітав Усика з перемогою.

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«Усик — король. Вітаю, бро», — написав Красюк.

Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Усик переміг технічним нокаутом за одну секунду до закінчення 11-го раунду.

Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з яких завершив нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року. Він був абсолютним чемпіоном світу, як у важкій, так і в суперважкій вазі.

Ріко Верховен, своєю чергою, вважається одним із найвидатніших кікбоксерів в історії. Представник Нідерландів володів чемпіонським поясом Glory у важкій вазі впродовж 4220 днів — понад 11 років.

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.