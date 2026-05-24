У ніч на 24 травня чемпіон WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена .

Український боксер в 11-му раунді відправив у нокдаун Ріко, а потім рефері за одну секунду до кінця зупинив поєдинок, присудивши Усику перемогу технічним нокаутом.

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На арені під час поєдинку були зірки боксу, серед яких Ентоні Джошуа, Сауль Альварес і Геннадій Головкін.

Британець і мексиканець почали аплодувати Александру, коли той відправив Верховена в нокдаун. Ентоні навіть встав зі свого місця.

Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з яких завершив нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року. Він був абсолютним чемпіоном світу, як у важкій, так і в суперважкій вазі.

Ріко Верховен, своєю чергою, вважається одним із найвидатніших кікбоксерів в історії. Представник Нідерландів володів чемпіонським поясом Glory у важкій вазі впродовж 4220 днів — понад 11 років.

Зазначимо, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном.

Нагадаємо, колишній тренер Майка Тайсона розкритикував зупинку бою Усик — Верховен.