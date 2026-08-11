«Повернувся до роботи». Усик відновив тренування після тривалої паузи — відео

11 серпня, 20:35
Олександр Усик (Фото: Олександр Усик/Instagram)

Олександр Усик (Фото: Олександр Усик/Instagram)

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик знову розпочав тренування.

Українець опублікував у Instagram відео із залу.

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«Повернувся до роботи», — написав Усик.

Олександр Усик має 25 перемог у 25 боях, з яких 16 здобув нокаутом.

23 травня в єгипетській Гізі Усік провів бій з кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до закінчення 11-го раунду та захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

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Нещодавно Верховен зізнався, що довгий час не міг змусити себе переглянути той поєдинок.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі. Українець пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Повідомлялося, що Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри.

Одним із найімовірніших наступних суперників Усика є Деонтей Вайлдер.

Українець пояснив, чому хоче провести бій із Вайлдером.

Також Тедді Атлас поділився думками щодо можливого поєдинку Усика проти американця.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Олександр Усик Бокс

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