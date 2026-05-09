«Ми зосереджені на найбільших боях». Команда Усика висунула умову для поєдинку з Вордлі

Керівник промоутерської компанії Усика Ready To Fight Сергій Лапін, заявив, що такий бій можливий за однієї умови, повідомляє Sky Sports.

За словами Лапіна, Усик може провести об'єднавичий бій проти Вордлі, але лише після того, як британець підтвердить свою силу на найвищому рівні.

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«Якщо Фабіо Вордлі доведе себе на найвищому рівні, він може стати частиною цієї розмови. Стати триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі — це історія. Олександр завжди мотивований найбільшими викликами.

Водночас ми не будуємо плани навколо одного імені чи одного результату. Є кілька сильних претендентів у дивізіоні, і ми зосереджені на найбільших та найважливіших боях.

Якщо це Фабіо Вордлі — це може бути бій за абсолютне чемпіонство. Якщо це Агіт Кабаєл — це швидше буде захист титулу. Але ми не любимо заглядати надто далеко вперед. Зараз у нас бій з Ріко Верховеном, і весь фокус саме на ньому", — сказав Лапін

Усик володіє титулами WBC, WBA та IBF, тоді як Вордлі готується до захисту поясу WBO у поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Поєдинок Вордлі - Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері на арені Co‑Op Live. Початок бою запланований не раніше 23:00.

Для Вордлі це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав у листопаді 2025 року після відмови Олександра Усика від пояса. Вордлі поки що не програв жодного бою — він здобув 20 перемог (19 нокаутом), один поєдинок за його участю завершився внічию.

У жовтні 2025 року Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом.

Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні 2025-го, коли достроково програв Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він провів 25 боїв, здобув 22 перемоги (21 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Напередодні боксери пройшли процедуру зважування. Дюбуа виявився майже на 5 кг важчий за Вордлі.

Раніше боксери провели битву поглядів, після якої Дюбуа відмовився потиснути руку Вордлі.

Нещодавно Паркер назвав переможця чемпіонського бою Вордлі — Дюбуа.

Також прогноз на бій зробив український чемпіон Олександр Усик.