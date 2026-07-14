«Він уже в бізнесі». Член Зали слави заявив, що Усик «залишив бокс»

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях та член Міжнародної зали боксерської слави Тімоті Бредлі поділився думками про майбутнє Олександра Усика, який відмовився від усіх чемпіонських поясів .

Бредлі вважає, що Олександр Усик фактично вже завершив спортивну кар'єру, навіть попри намір провести ще один поєдинок, повідомляє Inside The Ring show.

«Думаю, бій із Ріко Верхувеном відкрив йому очі. Він мав проблеми, але все ж зміг завершити справу наприкінці.

Реклама

Для мене це білий дим. Він уже завершив. Усик залишив бокс. Так, він ще проведе бій, але тепер він уже в бізнесі боксу, а не в спорті", — заявив Бредлі.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій з кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

У команді Усика розкрили причину відмови від чемпіонських титулів. Сергій Лапін, директор команди Усика, заявив, що Олександр хоче сам визначити фінал своєї кар'єри, а не проводити обов’язкові захисти титулів.

Усик заявив, що не завершує кар'єру і готується як мінімум до одного великого поєдинку.

Повідомлялося, що Усик визначився з двома кандидатами на наступний поєдинок.