Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик зустрівся з колишнім шеф-кухарем Білого дому Андре Рашем.

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Український боксер і американець разом приготували бургер.

«Я покажу вам дещо цікаве», — написав Олександр на своїй сторінці в Instagram у stories.

Фото: instagram.com/usykaa

Усик показав процес приготування бургера разом із шеф-кухарем: «Готуємо разом з Андре Рашем».

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Фото: instagram.com/usykaa

Фото: instagram.com/usykaa

«Коли твоя їжа дійсно вражає», — написав Раш у себе в Instagram-stories.

Фото: instagram.com/realchefrush

Раш опублікував пост: «Коли чемпіон зголоднів, приготуй йому бургер чемпіона».

Під час готування американець каже Олександру: «Я тут, щоб приготувати тобі ідеальний бургер».

«Ти справді чемпіон. Це страва для чемпіонів. Хочеш один бургер? Ось тобі бургер», — сказав Раш українцеві.

Усик подякував Рашу і сказав, що його бургер найкращий.

Раш — американський шеф-кухар і ветеран Збройних сил США. У 1997 році Раш став шеф-кухарем у Білому домі. Він працював у президентських адміністраціях Білла Клінтона, Джорджа Буша-молодшого, Барака Обами і Дональда Трампа під час першої його каденції.

Раніше повідомлялося, що 23 травня в Гізі (Єгипет) відбудеться бій Усик — Верховен. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті. Також Усик і Верховен провели першу битву поглядів.