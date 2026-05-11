«Не планує повертатися»: ексчемпіон світу висловився щодо тренувань українського боксера з росіянином Біволом

На думку Сенченка, Великовському слід було утриматися від публікацій фото з тренувального табору Бівола у своїх соцмережах.

«Я негативно ставлюся, навіщо це виставляти? Навіщо провокувати? Ти поїхав, тобі потрібні гроші, тобі треба забезпечувати себе, у тебе сім'я, ти за кордоном, боїв у тебе не так багато. Я все це розумію, поїхав та поїхав. Заробив грошей, напрацював досвіду. Але виставляти у соцмережах… Я не прихильник цього, не прихильник такого піару.

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Я можу зрозуміти, що йому треба заробляти. Я не можу це засуджувати, бо це його життя та його рішення. Але викладати все це, знаючи, що йде війна, що можна зловити такий хейт. Знаючи, яка буде реакція людей… Це просто безглуздо. Навіщо збирати на собі весь цей негатив? Я розумію, що він не планує повертатись до України, але ніхто не знає, як складеться життя. Але репутацію він собі вже зіпсував. Я вважаю, що це було зайвим, не треба було цього робити", — цитує Сенченка Sport.ua.

Великовський допомагає Біволу готуватися до бою в Єкатеринбурзі. 30 травня російський чемпіон світу у напівважкій вазі зустрінеться з німцем Міхаелем Айфертом.

Бівол та Великовський / Фото: instagram.com/velikovskii

31-річний Великовський на професійному рівні провів 27 поєдинків, здобув 21 перемогу, чотири бої програв, ще два закінчилися нічиєю.

Раніше Сенченко різко розкритикував поєдинок Усик — Верховен.