«У нього майже немає техніки». Ломаченка назвали фаворитом бою з дворазовим чемпіоном

18 серпня, 10:04
Василь Ломаченко планує повернутися в бокс (Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Василь Ломаченко планує повернутися в бокс (Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Віктор Постол поділився думкою щодо потенційного бою між ексчемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком та володарем поясів за версіями IBF і WBO у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете.

Український боксер першої напівсередньої ваги вважає, що Ломаченко буде явним фаворитом бою, якщо їм вдасться домовитися про нього.

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«Якщо Ломаченко переможе Суареса, то вони справді зустрінуться з Наваррете, і я на сто відсотків упевнений, що Ломаченко виграє. Я бачив, як Наваррете боксував проти Дениса Берінчика в тому бою, де він поступився. Ломаченко сильніший за Берінчика, тому я однозначно віддаю перевагу Василю».

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«Єдине, що є в Наваррете — це сильний, потужний удар. Техніки, як на мене, у нього взагалі майже немає. Влучити в Ломаченка йому буде дуже складно», — наводяться слова Постола. 24 канал .

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Зазначимо, що Постол поділився думкою щодо потенційного бою між Ломаченком і першим номером рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі Чарлі Суаресом (19−0, 11 КО).

Нагадаємо, у травні 2024 року Берінчик переміг Наваррете і став чемпіоном WBO в легкій вазі. Українець здолав суперника роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа і здобув титул IBF у легкій вазі.

Василь провів у професійному боксі 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог (12 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко вперше за тривалий час з’явився на публіці й вручив чемпіонський пояс.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Василь Ломаченко Віктор Постол

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