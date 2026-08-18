«У нього майже немає техніки». Ломаченка назвали фаворитом бою з дворазовим чемпіоном

Віктор Постол поділився думкою щодо потенційного бою між ексчемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком та володарем поясів за версіями IBF і WBO у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете.

Український боксер першої напівсередньої ваги вважає, що Ломаченко буде явним фаворитом бою, якщо їм вдасться домовитися про нього.

«Якщо Ломаченко переможе Суареса, то вони справді зустрінуться з Наваррете, і я на сто відсотків упевнений, що Ломаченко виграє. Я бачив, як Наваррете боксував проти Дениса Берінчика в тому бою, де він поступився. Ломаченко сильніший за Берінчика, тому я однозначно віддаю перевагу Василю».

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«Єдине, що є в Наваррете — це сильний, потужний удар. Техніки, як на мене, у нього взагалі майже немає. Влучити в Ломаченка йому буде дуже складно», — наводяться слова Постола. 24 канал .

Зазначимо, що Постол поділився думкою щодо потенційного бою між Ломаченком і першим номером рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі Чарлі Суаресом (19−0, 11 КО).

Нагадаємо, у травні 2024 року Берінчик переміг Наваррете і став чемпіоном WBO в легкій вазі. Українець здолав суперника роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа і здобув титул IBF у легкій вазі.

Василь провів у професійному боксі 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог (12 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко вперше за тривалий час з’явився на публіці й вручив чемпіонський пояс.