Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує підготовку до повернення на професійний ринг.

38-річний боксер провів спаринг із перспективним боксером Джейкобом Гомесом із Пуерто-Рико.

Про це повідомляє сам Гомес на своїй сторінці в Instagram.

Джейкоб опублікував фото з Ломаченком і висловив захоплення можливістю попрацювати з українцем.

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«Ділити ринг з одним із найкращих — це завжди привілей. Вчитися в людей, які досягли того, чого прагнеш сам. Вдячний за цю можливість», — написав 24-річний Гомес.

На професійному рівні Джейкоб провів 16 боїв, у яких здобув 14 перемог (вісім — нокаутом), зазнав однієї поразки та звів один бій унічию.

Очікується, що наступний бій Ломаченко може провести вже в листопаді. За попередньою інформацією, суперником українця має стати непереможений Чарлі Суарес — перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі.

Водночас офіційного підтвердження майбутнього поєдинку поки що немає.

Про рішення Ломаченка відновити професійну кар'єру стало відомо в травні. У липні стало відомо, що Василь прибув до США для підготовки до бою.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа і здобув титул IBF у легкій вазі.

Василь провів у професійному боксі 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог (12 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко вперше за тривалий час з’явився на публіці й вручив чемпіонський пояс.