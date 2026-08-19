«Треба потрапити до Зали слави». Сенченко назвав українця, який стане абсолютним чемпіоном світу з боксу

В'ячеслав Сенченко вважає, що ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) може знову стати чемпіоном.

Тренер і колишній боксер упевнений, що представнику України під силу зібрати всі пояси й стати абсолютним чемпіоном світу.

«Я вірю, що Василь зможе стати абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії, тому він і повернувся. У Ломаченка завжди була мета стати абсолютним чемпіоном, а тепер у нього з’явився такий шанс».

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«Василь уже багато чого досяг як в аматорському, так і в професійному боксі. Однак, щоб уписати своє ім'я в історію професійного боксу й потрапити до Зали слави — туди, де перебувають усі великі чемпіони, — йому зараз потрібно стати абсолютним чемпіоном», — сказав Сенченко в інтерв'ю Чемпіону.

Сенченко вважає, що Василь здатний перемогти молодших суперників.

«Так, звісно. Він зможе конкурувати завдяки своєму великому досвіду, якого немає в молоді. До того ж майстерність Василя — на найвищому рівні, тому він точно має шанс стати чемпіоном».

Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа і здобув титул IBF у легкій вазі. Після цього Василь завершив кар'єру, однак згодом у команді українця підтвердили, що він планує повернутися до професійного боксу.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко вперше за тривалий час з’явився на публіці і вручив чемпіонський пояс.