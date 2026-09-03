Колишній промоутер Усика назвав українця, який може стати абсолютним чемпіоном світу

Колишній промоутер абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (25−0, 16 КО) вважає, що Ломаченко має всі шанси зібрати чемпіонські пояси.

«Якщо Господь влаштує — то Василь повернеться, щоб завершити розпочате.

Реклама

Чи зможе Лома стати абсолютним чемпіоном із нової спроби? Якщо сили ще залишилися — то зможе, — написав Красюк.

Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Очікується, що наступний бій Ломаченко може провести вже в листопаді. За попередньою інформацією, суперником українця має стати непереможений Чарлі Суарес — перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі.

Водночас офіційного підтвердження майбутнього поєдинку поки що немає.

Про рішення Ломаченка відновити професійну кар'єру стало відомо в травні. У липні стало відомо, що Василь прибув до США для підготовки до бою.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа і здобув титул IBF у легкій вазі.

Василь провів у професійному боксі 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог (12 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Нещодавно Ломаченка помітили на тренуванні з непереможеним боксером.