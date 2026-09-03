Колишній промоутер Усика назвав українця, який може стати абсолютним чемпіоном світу
Олександр Усик і Олександр Красюк (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)
Олександр Красюк поділився думкою щодо можливого повернення ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).
Колишній промоутер абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (25−0, 16 КО) вважає, що Ломаченко має всі шанси зібрати чемпіонські пояси.
«Якщо Господь влаштує — то Василь повернеться, щоб завершити розпочате.
Чи зможе Лома стати абсолютним чемпіоном із нової спроби? Якщо сили ще залишилися — то зможе, — написав Красюк.
Очікується, що наступний бій Ломаченко може провести вже в листопаді. За попередньою інформацією, суперником українця має стати непереможений Чарлі Суарес — перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі.
Водночас офіційного підтвердження майбутнього поєдинку поки що немає.
Про рішення Ломаченка відновити професійну кар'єру стало відомо в травні. У липні стало відомо, що Василь прибув до США для підготовки до бою.
Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа і здобув титул IBF у легкій вазі.
Василь провів у професійному боксі 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог (12 нокаутом) і зазнав трьох поразок.
Нещодавно Ломаченка помітили на тренуванні з непереможеним боксером.