Колишній промоутер Усика назвав українця, який може стати абсолютним чемпіоном світу

3 вересня, 09:54
Олександр Усик і Олександр Красюк (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Олександр Усик і Олександр Красюк (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Олександр Красюк поділився думкою щодо можливого повернення ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Колишній промоутер абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (25−0, 16 КО) вважає, що Ломаченко має всі шанси зібрати чемпіонські пояси.

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«Якщо Господь влаштує — то Василь повернеться, щоб завершити розпочате.

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Чи зможе Лома стати абсолютним чемпіоном із нової спроби? Якщо сили ще залишилися — то зможе, — написав Красюк.

instagram.com/alex.krassyuk
Фото: instagram.com/alex.krassyuk
instagram.com/alex.krassyuk
Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Очікується, що наступний бій Ломаченко може провести вже в листопаді. За попередньою інформацією, суперником українця має стати непереможений Чарлі Суарес — перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі.

Водночас офіційного підтвердження майбутнього поєдинку поки що немає.

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Про рішення Ломаченка відновити професійну кар'єру стало відомо в травні. У липні стало відомо, що Василь прибув до США для підготовки до бою.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа і здобув титул IBF у легкій вазі.

Василь провів у професійному боксі 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог (12 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Нещодавно Ломаченка помітили на тренуванні з непереможеним боксером.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Василь Ломаченко Олександр Красюк

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