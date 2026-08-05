Василь Ломаченко з'явився на офіційному заході після оголошення про відновлення кар'єри.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях взяв участь у церемонії передачі чемпіонського пояса WBO у легкій вазі.

Ломаченко вручив пояс 22-річному американцеві Абдуллі Мейсону, який наразі є наймолодшим чинним чемпіоном світу з боксу.

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Loma just presented Abdullah with his official WBO belt 🤝@WorldBoxingOrg | @AbdullahMason_ pic.twitter.com/p4IXDJkFE5 — Top Rank Boxing (@trboxing) August 5, 2026

Мейсон залишається непереможеним на професійному рівні. Він провів 21 поєдинок, здобув 21 перемогу, 18 з яких — нокаутом. Останній бій американець провів на початку липня 2026 року, коли переміг Альберта Белла, у якого до того моменту була лише одна поразка в кар'єрі.

У травні повідомлялося, що Ломаченко вирішив відновити кар'єру. У липні стало відомо, що Василь прибув до США для підготовки до бою.

Василь провів у професійному боксі 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог (12 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Протягом своєї кар'єри Ломаченко володів титулами чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014−2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016−2018) та у легкій вазі за версіями WBA (2018−2020), WBO (2018−2020, 2019).

У аматорській кар'єрі Ломаченко є єдиним українським дворазовим олімпійським чемпіоном (2008, 2012) з боксу. На чемпіонатах світу Василь двічі завойовував золото (2011, 2009) і один раз став срібним призером (2007).

Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри в червні минулого року. У своєму останньому поєдинку Василь нокаутував Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF.

У травні цього року стало відомо, що Ломаченко планує повернутися у бокс.

Менеджер боксера Егіс Клімас підтвердив рішення Василя відновити кар'єру та заявив, що наступний бій заплановано на осінь.