Колишній претендент на титул у середній вазі Сергій Дерев'янченко поділився думкою щодо повернення Василя Ломаченка у професійний бокс.

Представник України обрав для свого співвітчизника чотирьох боксерів — Джервонту Девіса, Раяна Гарсію, Кішона Девіса та Девіна Хейні. Дерев’янченко переконаний, що Ломаченко зміг би перемогти їх усіх.

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«Мені було б цікаво побачити його в бою з усіма топовими боксерами сусідніх дивізіонів — такими як Джервонта Девіс, Раян Гарсія, Кішон Девіс. А потім можна було б провести реванш із Девіном Хейні, щоб він узяв реванш. На мою думку, він здатен перемогти кожного з них.

Як мінімум, Ломаченко може стати чемпіоном світу. Зараз, мені здається, справа не в поясах, а в тому, кого він перемагатиме. Якщо він переможе, скажімо, Джервонту чи того ж Гейні в реванші — тобто топових боксерів, — то, гадаю, пояс йому й не потрібен. Він їх просто перемолотить й усе", — сказав Дерев’янченко в інтерв'ю Sport-express.ua.

Очікується, що наступний бій Ломаченко може провести вже в листопаді. За попередньою інформацією, суперником українця має стати непереможений Чарлі Суарес — перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі.

Водночас офіційного підтвердження майбутнього поєдинку поки що немає.

Про рішення Ломаченка відновити професійну кар'єру стало відомо в травні. У липні стало відомо, що Василь прибув до США для підготовки до бою.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа і здобув титул IBF у легкій вазі.

Василь провів у професійному боксі 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог (12 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Нещодавно Ломаченка помітили на тренуванні з непереможеним боксером.