«Я в цьому навіть не сумніваюся». Ломаченко отримав гучний прогноз перед можливим поверненням

Колишній чемпіон світу, а нині тренер, хотів би, щоб Ломаченко провів бої з Джервонтою Девісом або Шакуром Стівенсоном.

«Бої Ломаченка — з ким би він не боксував — це завжди цікаво. Для мене він — номер один у світовому боксі.

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Було б цікаво побачити його поєдинок із Джервонтою Девісом, Шакуром Стівенсоном та іншими сильними бійцями. Я чекаю на його повернення і думаю, що це будуть чудові чемпіонські бої".

Сенченко не сумнівається, що Ломаченко зможе знову стати чемпіоном світу.

«Я в цьому навіть не сумніваюся. Василь Ломаченко однозначно стане чемпіоном світу. Тому з нетерпінням чекаємо на його повернення», — сказав Сенченко для Sport-express.ua.

Ломаченко провів у професійному боксі 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог (12 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Протягом своєї кар'єри Ломаченко володів титулами чемпіона світу в напівлегкій вазі за версією WBO (2014−2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016−2018) та в легкій вазі за версіями WBA (2018−2020) і WBO (2018−2020, 2019).

У своїй аматорській кар'єрі Ломаченко є єдиним українським боксером — дворазовим олімпійським чемпіоном (2008, 2012). На чемпіонатах світу Василь двічі здобував золото (2009, 2011) і одного разу став срібним призером (2007).

Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри в червні минулого року. У своєму останньому поєдинку Василь нокаутував Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF.

У травні цього року стало відомо, що Ломаченко планує повернутися в бокс.

Менеджер боксера Егіс Клімас підтвердив рішення Василя відновити кар'єру і заявив, що наступний бій планується на осінь.