Як повідомляє BoxingScene з посиланням на офіційну особу, представник України планує вийти в ринг проти непереможеного філіппінця Чарлі Суареса (18−0, 10 КО), який є обов’язковим претендентом на титул WBO у другій напівлегкій вазі.

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Спочатку філіппінцю необхідно пройти Мануеля Авілу, з яким у нього призначений бій 11 липня в Сан-Франциско.

Джерело зазначає, що Ломаченко вбачає в Суаресі ідеального суперника, адже перемога над ним дасть змогу українцю стати обов’язковим претендентом для чемпіона світу за версіями IBF і WBO у другій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете.

У травні минулого року Суарес бився з Наваррете, але їхній бій було визнано таким, що не відбувся. Суарес завдав Наваррете розсічення після удару, але спочатку цей момент помилково кваліфікували як зіткнення головами і віддали Емануелю перемогу за очками. Пізніше Атлетична комісія штату Каліфорнія переглянула результат поєдинку.

Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри в червні минулого року. У своєму останньому поєдинку Василь нокаутував Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF.

У травні цього року стало відомо, що Ломаченко планує повернутися в бокс.

Менеджер боксера Егіс Клімас підтвердив рішення Василя відновити кар'єру і заявив, що наступний бій планується на осінь.

Раніше Олександр Усик відреагував на повернення Ломаченка в бокс.