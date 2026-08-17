«Може перебоксувати». Ломаченко отримав попередження перед боєм із непереможеним боксером

Віктор Постол (33-6, 12 КО) поділився думкою щодо потенційного бою між ексчемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (18-3, 12 КО) та першим номером рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі Чарлі Суаресом (19-0, 11 КО).

Український боксер першої напівсередньої ваги вважає, що в Ломаченка можуть виникнути проблеми, якщо йому не вдасться наблизитися до філіппінця.

«Якщо цей суперник дуже розумний, то Василю буде дуже складно до нього підібратися. Ось тоді буде важкувато. Якщо ж філіппінець не боксував із топами, а лише зі звичайними боксерами — Ломаченку буде легко підібратися до нього, адже Василь багато чого вміє.

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Насамперед йому потрібно грамотно боксувати: добре рухатися на ногах і не давати Ломаченку підходити на ближню дистанцію. Ось тоді в нього може щось вийти. Може перебоксувати. Якщо ж Суарес підпустить Василя близько до себе — а я вважаю, що так і буде, — то філіппінцю вже буде складно".

Постол прокоментував те, що Ломаченко може виступати у ваговій категорії до 59 кг.

«Зміна вагової категорії до 59 кг? Гадаю, це не критично. Коли я спілкувався з Ломаченком — це було в Америці досить давно, — він розповідав, що у вазі 61 кг майже не ганяв вагу. Тому скинути ці кілька кілограмів йому не складе труднощів», — наводить слова Постола 24 канал.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа і здобув титул IBF у легкій вазі.

Василь провів у професійному боксі 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог (12 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко вперше за тривалий час з’явився на публіці й вручив чемпіонський пояс.