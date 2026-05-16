«В Україні вистачає проблем»: легендарний промоутер Боб Арум назвав причини повернення Ломаченка в бокс

Голова компанії Top Rank і експромоутер Василя Ломаченка Боб Арум відреагував на наміри колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях відновити кар'єру .

Арум припустив, що Ломаченко захотів повернутися в бокс через фінансові проблеми. Також промоутер вважає, що на рішення 38-річного боксера якимось чином могла вплинути війна в Україні.

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«Я не знаю, яка в нього фінансова ситуація. Він багато заробив із нами. Але він живе в Україні, а там вистачає проблем. Можливо, йому просто потрібні гроші, або, можливо, йому просто не терпиться вибратися назовні.

Лома уособлює собою все найкраще, що є в боксі, тому я бажаю йому тільки всього найкращого. Адже він був найвидатнішим бійцем нашої компанії. Він справді є втіленням найкращих якостей боксу", — сказав Арум в інтерв'ю YouTube-каналу FightHype.

Нагадаємо, Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри в червні минулого року. У своєму останньому поєдинку в травні 2024 року Василь нокаутував Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Кейшон Девіс, який нокаутував Дениса Берінчика, викликав на бій Ломаченка.

Також на повернення Ломаченка відреагував Девін Гейні, який перемагав українця.