«Гроші — це єдине». Експерт назвав двох боксерів для повернення Ломаченка

Експерт вважає, що суперниками українця можуть стати чемпіон WBA у відпустці в легкій вазі Джервонта Девіс або володар титулу WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон.

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«На думку спадають тільки два імені. Перше — Джервонта Девіс. Ходили чутки про його повернення. Можливо, він нарешті вирішив битися з Ломаченком, а запропонована сума занадто велика, щоб відмовитися. Гроші - це єдине, що може повернути будь-якого бійця, чи не так? Якщо сума досить велика, вони скажуть: «Окей, давай зробимо це», навіть якщо знають, що фізично вже не тягнуть.

Другий варіант — Шакур Стівенсон. Нас змушують вірити, що Шакур підпише контракт із Zuffa Boxing. Оскільки контракт Ломи з Top Rank закінчується (або вже закінчився), він стає вільним агентом. Можливо, Zuffa розглядає це як потенційний супербій, можливо, у першій напівсередній вазі. Знову ж таки, Ломаченко буде значно меншим за Шакура, який за рівнем майстерності перебуває з ним на одному рівні", — сказав журналіст у відео, яке опублікував на своїй сторінці в Х.

Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри в червні минулого року. У своєму останньому поєдинку Василь нокаутував Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF.

Раніше повідомлялося, що Кейшон Девіс, який нокаутував Берінчика, викликав на бій Ломаченка.

Також на повернення Ломаченка відреагував Девін Хейні, який перемагав українця.