Василь Ломаченко може повернутися в бокс (Фото: instagram.com/nunanboy_promotions)

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер з видання The Ring Magazine.

За інформацією джерела, контракт Ломаченка з промоутерською компанією Top Rank закінчився 12 травня, і зараз він став вільним агентом. Ломаченко зацікавлений тільки в престижних поєдинках і не має наміру проводити підготовчі бої.

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Зазначається, що 38-річний боксер планує повернутися на ринг восени цього року.

Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри в червні минулого року. У своєму останньому поєдинку Василь нокаутував Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF.

Протягом кар'єри Ломаченко володів титулами чемпіона світу в напівлегкій вазі за версією WBO (2014−2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016−2018) і в легкій вазі за версіями WBA (2018−2020), WBO (2018−2020, 2019).

В аматорській кар'єрі Ломаченко є єдиним українським дворазовим олімпійським чемпіоном (2008, 2012) з боксу. На чемпіонатах світу Василь двічі брав золото (2011, 2009) і одного разу став срібним призером (2007).

Повідомлялося, що Ломаченко вперше розкрив причину завершення кар'єри.