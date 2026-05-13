Ломаченко планує повернутися в бокс заради топового поєдинку — The Ring

13 травня, 08:25
Василь Ломаченко може повернутися в бокс (Фото: instagram.com/nunanboy_promotions)

Василь Ломаченко може повернутися в бокс (Фото: instagram.com/nunanboy_promotions)

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18−3, 12 КО) відновлює кар'єру.

Читайте також:
«Бій з Усиком, а не пояс». Непереможений німець вийде в ринг до українця після поєдинку з Верховеном

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер з видання The Ring Magazine.

За інформацією джерела, контракт Ломаченка з промоутерською компанією Top Rank закінчився 12 травня, і зараз він став вільним агентом. Ломаченко зацікавлений тільки в престижних поєдинках і не має наміру проводити підготовчі бої.

Реклама

Зазначається, що 38-річний боксер планує повернутися на ринг восени цього року.

https://twitter.com/ringmagazine/status/2054323719904858570

Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри в червні минулого року. У своєму останньому поєдинку Василь нокаутував Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF.

Читайте також:
«В режимі Bamboleo». Усик виконав запальний танець перед чемпіонським боєм у Єгипті — відео

Протягом кар'єри Ломаченко володів титулами чемпіона світу в напівлегкій вазі за версією WBO (2014−2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016−2018) і в легкій вазі за версіями WBA (2018−2020), WBO (2018−2020, 2019).

В аматорській кар'єрі Ломаченко є єдиним українським дворазовим олімпійським чемпіоном (2008, 2012) з боксу. На чемпіонатах світу Василь двічі брав золото (2011, 2009) і одного разу став срібним призером (2007).

Повідомлялося, що Ломаченко вперше розкрив причину завершення кар'єри.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Василь Ломаченко

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies