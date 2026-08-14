Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує підігрівати інтерес до свого можливого повернення на ринг .

Українець з’явився у тренувальному залі разом із перспективним пуерториканським боксером Хуамнітою Лопесом, який готується до найближчого поєдинку і наразі не програв жодного бою.

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Спільне фото опублікувала промоутерська компанія Top Rank.

«Кросовер, про який ми навіть не підозрювали, що він нам потрібен. Хуамніта Лопес зустрівся з колишнім чемпіоном Василем Ломаченком напередодні свого суботнього поєдинку!» — йдеться у підписі до світлини.

38-річний український боксер підтримує фізичну форму, що може свідчити про його підготовку до повернення в професійний бокс.

Очікується, що наступний бій Ломаченко може провести вже у листопаді. За попередньою інформацією, суперником українця має стати непереможений Чарлі Суарес — перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі.

Водночас офіційного підтвердження майбутнього поєдинку наразі немає.

Про рішення Ломаченка відновити професійну кар'єру стало відомо у травні. У липні стало відомо, що Василь прибув до США для підготовки до бою.

Востаннє Ломаченко виходив у ринг у травні 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа та завоював титул IBF у легкій вазі.

Василь провів у професійному боксі 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог (12 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко вперше за довгий час з’явився на публіці та вручив чемпіонський пояс.