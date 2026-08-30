У Лондоні розіграли чемпіонський пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у надважкій вазі.

На ринг вийшли 21-річний англійський боксер словацько-нігерійського походження Мозес Ітаума та 34-річний хорват Філіп Хргович.

Ітаума мав величезну перевагу і вигравав усі раунди за суддівськими записками. Проте він не розрахував свої сили. Мозес сподівався нокаутувати суперника в першій половині бою. Він навіть відправив його в нокдаун. Але Хргович вистояв і сам почав нарощувати перевагу.

Реклама

У дев’ятому раунді Ітаумі просто забракло сил: він зупинився і почав пропускати багато ударів. Одночасно з жестом рефері на ринг полетів білий рушник від команди британця.

Філіп Хргович став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією IBF. І першим із Хорватії.

А Ітауму винесли з рингу на ношах.

ВІДЕО БОЮ ХРГОВИЧ — ІТАУМА:

Нагадаємо, що там-таки, у Лондоні, українець Денис Берінчик поступився британцеві Сему Ноуксу одностайним рішенням суддів.