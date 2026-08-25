Віталій Кличко вирішив повторити свій знаменитий спортивний челендж, який він запустив п’ять років тому.

У липні 2021 року Кличко кинув собі виклик: підтягнутися на перекладині стільки разів, скільки йому років. Тоді 50-річний Віталій виконав 50 повторень.

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Тепер Кличко вирішив повторити цей челендж уже у 55 років. Цього разу йому належало виконати 55 підтягувань. Відео свого тренування мер Києва оприлюднив до 35-ї річниці Незалежності України.

«Щоб перемагати, ми маємо бути сильними. Україна сильна — своїми людьми, своєю волею, своєю вірою в майбутнє. Тому вона неодмінно встоїть і стане успішною європейською державою».

Сьогодні 35-та річниця незалежності України. Трохи більше місяця тому мені виповнилося 55 років. Тобто більшу частину свого життя я живу в незалежній і вільній Україні.

Кличко пояснив, чому не опублікував відео одразу після свого дня народження. За словами мера Києва, напередодні столиця України зазнала масованої атаки, тому він вирішив відкласти публікацію.

«Це відео до свого 55-річчя я не публікував, бо напередодні відбулася масована атака ворога на столицю. Тепер присвячую його всім українцям, які люблять свою країну, які сильні — кожен у своїй справі та в роботі на нашу спільну справу — перемогу України. Слава Україні!» — написав Кличко.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко привітав українців із Днем Незалежності.