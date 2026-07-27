Суперником Владислава став швед Отто Валлін (28−4, 16 КО).

Українець із перших секунд поводився агресивно в рингу, тримаючи суперника під тиском. Валлін працював другим номером, завдаючи ударів назустріч Владиславу. Під час поєдинку боксери обмінювалися ударами, проте українець був помітно активнішим.

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Під час поєдинку боксери обмінювалися ударами, проте українець був помітно активнішим.

Ближче до кінця бою Отто сповільнився й уже не так ефективно захищався.

В останньому раунді, коли до фінального гонгу залишалося кілька секунд, українець завдав нокаутуючого удару.

🇺🇦 VLADYSLAV SIRENKO OUT OF NOWHERE 😵‍💫



HE KO's WALLIN IN THE FINAL SECONDS ‼️#ZuffaBoxing09 | 📺 https://t.co/59YzXQz8h5 pic.twitter.com/Kuli2vEbTJ — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) July 27, 2026

Валлін довго не міг підвестися на ноги після пропущеного удару. Сіренко нокаутував суперника в 10-му раунді.

Для Сіренка це був перший вихід на ринг після липня 2025 року, коли він поступився британцеві Соломону Дакресу рішенням суддів в андеркарді бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

У 2019 році Валлін зустрівся в ринзі з Тайсоном Ф’юрі, поступившись британцеві за очками, а у 2023-му програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом у п’ятому раунді. У лютому 2025 року Валлін програв Дереку Чісорі одностайним рішенням суддів. Натомість у листопаді Отто нокаутував американця Кріса Томаса в другому раунді.

Раніше повідомлялося, що Джошуа після двох нокдаунів переміг Пренгу на очах у Усика.