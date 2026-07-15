«Побився б об заклад на присідання». Український суперважковаговик оцінив вплив табору Усика на Джошуа

Українець вважає, що Джошуа має прогресувати завдяки спільній роботі з Олександром Усиком.

«У таборі Олександра панують дисципліна та правильна, грамотна робота. Тобто така система має допомогти кожному спортсмену. Але бувають різні ситуації. Та й спортсмени бувають різні. Мені теж цікаво спостерігати за цим — порівнювати табір Ф’юрі й табір Джошуа. Табір Ф’юрі виглядає дещо по-аматорськи. Табір Джошуа виглядає професійно. Але, знову ж таки, це два різні спортсмени. Один із них — усе-таки „Циганський король“. Тому, можливо, він зараз почувається цілком комфортно саме в таких таборах».

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Сіренко вважає, що Джошуа переможе Ф’юрі. Владислав навіть додав, що готовий побитися об заклад із другом на присідання.

«Хотів би побачити переможцем Джошуа. Він мені особисто імпонує. До того ж, зважаючи на новий підхід до тренувального процесу, гадаю, це має принести йому більше переваг і користі. Я не роблю ставок. Але якби довелося посперечатися з другом, скажімо, на десять присідань, то в будь-якому разі поставив би на Джошуа», — сказав Сіренко в коментарі vRINGe.

Нагадаємо, що колишні чемпіони світу в суперважкій вазі з Великої Британії Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа офіційно підписали контракт на проведення бою.

Повідомлялося, що Джошуа назвав три елементи, які він перейняв в Усика.