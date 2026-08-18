«Це взагалі нерозумно». Тренер назвав боксера, з яким Кличку не варто битися за титул

Станіслав Григорук прокоментував чутки про можливий бій між ексчемпіоном світу в надважкій вазі Володимиром Кличком (64-5, 53 КО) та чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).

Український тренер вважає, що Володимир не повинен битися з непереможеним німцем, адже це буде помилкою.

«Я вважаю, що це все порожні розмови. Можливо, він вийде на ринг. Але не проти такого суперника. А якщо вийде проти сильного суперника, то це буде помилка.

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Бій із Кабаєлом? Ну… Я вважаю, що вихід Кличка на бій із Кабаєлом — це не просто помилка… Це взагалі нерозумно, неправильно і таке інше.

Григорук також відзначив вік Володимира і заявив, що йому буде складно провести повноцінну підготовку та весь бій.

«Я думаю, що він пішов. І годі вже говорити про Кличка, про якісь повернення. 50 років — це все-таки солідний вік. Мені зараз 43, і я відчуваю, що відновлююся вже не так, як раніше. А що вже казати про 50? До того ж, попрацювати в парах чотири раунди з кимось — це одне. А вийти на 12-раундовий бій і пройти повноцінну підготовку — зовсім інше. У такому віці можна травмуватися будь-якої миті: можуть порватися зв’язки чи статися будь-що інше.

Це вже історія, яку треба просто перегорнути й більше до неї не повертатися. Коли я чую, що починають мусолити тему повернення, то не сприймаю це як щось серйозне", — сказав тренер виданню vRINGe.

Якщо Кличко здобуде пояс, то стане найстаршим чемпіоном світу. Наразі цей рекорд належить легендарному Джорджу Форману, який переміг Майкла Мурера у 1994 році у віці 45 років.

Кличко втратив чемпіонські пояси після поразки від Тайсона Ф’юрі у 2015 році. Свій останній бій українець провів у 2017 році, поступившись Ентоні Джошуа.

Кличко був чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBO (2000−2003, 2008−2015), IBF (2006−2015) та WBA (2011−2015).

Повідомлялося, що Володимир висловився щодо можливого відновлення професійної кар'єри.