«Це був би дуже крутий бій». Український боксер вірить, що Кличко знову стане чемпіоном світу

Український боксер надважкої ваги вважає, що Кличко має всі шанси перемогти німця, але перед цим йому потрібно провести розминковий поєдинок.

«Я особливо не чув у Німеччині розмов на цю тему. Але особисто для мене це був би дуже цікавий і класний бій. Я теж вважаю, що для Володимира такий поєдинок був би чудовим. І бачу шанси на перемогу в ньому. Варто було б спершу провести один бій для розминки… Адже він усе-таки дуже довго був відсутній на рингу… Тренування — це одне, а великий ринг — зовсім інше.

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Якщо, звісно, у WBC дозволять одразу ж битися за титул чемпіона світу, то я цілком вірю, що стиль Кличка дозволить йому перемогти. Це було б дуже круто й цікаво".

Сіренко вважає, що хтось зі світу боксу зацікавлений у проведенні поєдинку між українцем і німцем.

«З огляду на мій досвід у боксі: коли з’являються такі чутки, їх однозначно хтось запускає. І запускають зазвичай із певною метою. Це може йти як від Агіта, так і від Володимира. Або ж з обох боків. Якщо вже підігрівають інтерес, якщо точаться такі розмови — отже, певні кроки в цьому напрямку однозначно вже робилися», — наводить слова Владислава vRINGe.

Інформація про можливе повернення Кличка почала з’являтися ще у 2024 році. Повідомлялося, що Володимир може відновити виступи, щоб побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу в історії в суперважкій вазі.

Кличко втратив чемпіонські пояси після поразки від Тайсона Ф’юрі у 2015 році. Свій останній бій українець провів у 2017 році, поступившись Ентоні Джошуа.

Кличко був чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBO (2000−2003, 2008−2015), IBF (2006−2015) та WBA (2011−2015).

Раніше відомий промоутер оцінив шанси на повернення Володимира Кличка та його бій з Усиком.