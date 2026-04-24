Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко поділився новим фото зі своїми підписниками.

50-річний українець опублікував новий допис на своїй сторінці в Instagram. Володимир продемонстрував свою нинішню фізичну форму.

«Муч своє тіло, або воно буде мучити тебе», — написав Володимир.

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Пост за кілька годин зібрав п’ять тисяч лайків і понад 160 коментарів.

Інформація про можливе повернення Кличка почала з’являтися ще у 2024 році. Повідомлялося, що Володимир може поновити виступи, щоб побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу в історії надважкої ваги.

Нагадаємо, що 2015 року Тайсон Ф’юрі переміг Володимира Кличка одноголосним рішенням суддів, завдавши йому першої поразки за 11 років. Тоді українець втратив усі свої чемпіонські пояси (WBO, IBO, WBA, IBF). У 2017-му році Володимир завершив кар'єру боксера після поразки від Ентоні Джошуа.

Кличко був чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (2000−2003, 2008−2015), IBF (2006−2015) і WBA (2011−2015).

Раніше колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк назвав ідеального суперника для Володимира Кличка.