«Я сам був на твоєму місці»: Кличко підтримав Ітауму після поразки від Хрговича

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував перемогу хорватського чемпіона IBF Філіпа Хрговича над британцем Мозесом Ітаумою.

Українець зазначив, що витривалість знову взяла гору над майстерністю та талантом.

«Мій улюблений принцип у методології FACE — це Endurance (витривалість). І знову витривалість перемагає майстерність і талант, як вчора ввечері в бою між Хрговичем та Мозесом.

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Вітаю мого колишнього спаринг-партнера, єдиного й неповторного Філіпа Хрговича, ти справжній чемпіон", — написав Кличко в Instagram.

Володимир також підтримав Ітауму та побажав йому повернутися на найвищий рівень.

«Я сам був на твоєму місці, Мозесе: ти зможеш повернутися та злетіти ще вище, якщо справді цього прагнеш», — додав Кличко.

Нагадаємо, 34-річний Філіп Хргович переміг Мозеса Ітауму в поєдинку за титул IBF у надважкій вазі.

Британець активно розпочав бій, однак наприкінці протистояння втомився та почав дедалі частіше пропускати удари. Після цього його команда викинула білий рушник.

Раніше промоутер Френк Воррен розкрив стан Ітауми, який одразу після бою поїхав до лікарні.

Також ми писали, що Ф’юрі висловився про поразку Ітауми та відповів, чи готовий побитися з Хрговичем.

На нашому сайті можна глянути відео, як Філіп Хргович переміг Мозеса Ітауму і став новим чемпіоном світу.

Повідомлялось, що Хргович звернувся до Ітауми після ефектної перемоги у чемпіонському бою