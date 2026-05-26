«Усик звільнив один пояс». Володимир Кличко заговорив про повернення в бокс, згадавши рекорд Формана

В ефірі Наше Радіо 50-річний колишній чемпіон світу заявив, що має бажання повернутися в ринг і поглядає на рекорд Джорджа Формана, який завоював титул у 45 років.

Кличко наголосив, що не хоче битися з Олександром Усиком, однак зазначив, що українець звільнив один зі своїх поясів, яким зараз володіє Даніель Дюбуа.

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«Я можу ще. Є в мене бажання? Так. Усі ці роки Олександр Усик був чемпіоном, тому українець з українцем, скажу відверто, ну так… Але ж Олександр звільнив один із поясів, там уже є інший чемпіон.

Поглядаючи на рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном у 45 років, — а мені вже 50, — я до 2022 року ще думав: «Потрібно, щоб було 45… Не 45 і один день, а 47 чи 49». А вже й 50…

Мені це не потрібно. Я повертатися не збираюся, бо я не покидав (спорт — прим.). Тому повертання не може бути. Але мотивація, здоров’я, бажання є. Подивимось", — сказав Кличко.

Нагадаємо, інформація про можливе повернення Кличка почала з’являтися ще у 2024 році. Повідомлялося, що Володимир може поновити виступи, щоб побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу в історії надважкої ваги.

Кличко втратив чемпіонські пояси після поразки від Тайсона Ф’юрі у 2015 році. Останній бій українець провів у 2017-му, поступившись Ентоні Джошуа.

Кличко був чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBO (2000—2003, 2008—2015), IBF (2006—2015) і WBA (2011—2015).

Раніше ми писали, що Усику поставили ультиматум щодо титулу WBC після перемоги над Верховеном.