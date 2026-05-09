Бій за пояс Усика: коли і як подивитися в Україні поєдинок Вордлі — Дюбуа

Бій за титул чемпіона світу в надважкій вазі між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року в Манчестері.

Основний кард розпочнеться о 20:00 за київським часом. Головний бій вечора очікується не раніше опівночі.

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Останній поєдинок Вордлі провів у жовтні минулого року, коли переміг Джозефа Паркера і завоював статус тимчасового чемпіона WBO. Пізніше титул став повноцінним після того, як Олександр Усик відмовився від пояса WBO, він не хотів проводити бій із Вордлі.

Дюбуа не виходив на ринг із липня 2025 року, коли програв Усику нокаутом у п’ятому раунді і втратив титул IBF.

Фабіо Вордлі ще не програвав на професійному рингу — 20 перемог і одна нічия. У Даніеля Дюбуа — 22 перемоги та три поразки.

У букмекерських конторах шанси боксерів на перемогу практично рівні. Котирування на бій: перемога Вордлі — 1.84, перемога Дюбуа — 1.90.

Усі бої вечора боксу в Манчестері:

Фабіо Вордлі ( 20−0−1) — Даніель Дюбуа ( 22−3−0)

20−0−1) — Даніель Дюбуа 22−3−0) Джек Рафферті ( 26−0−1) — Еков Ессуман ( 22−2−0)

26−0−1) — Еков Ессуман 22−2−0) Девід Моррелл ( 12−1−0−0) — Зак Челлі ( 16−3−1)

12−1−0−0) — Зак Челлі 16−3−1) Ліам Кемерон ( 24−7−1) — Бредлі Рі ( 21−2−0)

24−7−1) — Бредлі Рі 21−2−0) Халіл Маджид ( 16−0−0) — Гевін Гвінн ( 18−4−2)

16−0−0) — Гевін Гвінн 18−4−2) Майк Перес ( 31−3−1) — Франклін Арінзе ( 10−0−0)

31−3−1) — Франклін Арінзе 10−0−0) Жавохір Умматилієв ( 1−0−0) — Даміан Драбік ( 5−2−0)

1−0−0) — Даміан Драбік 5−2−0) Фавас Абороде ( дебют) — Гарт Ноот ( 3−18−2)

дебют) — Гарт Ноот 3−18−2) Боббі Флуд ( 1−0−0) — Натан Дарбі ( 3−37−3)

1−0−0) — Натан Дарбі 3−37−3) Іссіах Хемілтон-Аллен ( 1−0−0) — Коннор Гулдінг ( 6−10−0)

1−0−0) — Коннор Гулдінг 6−10−0) Бахтієр Жалолов ( 16−0−0) — Агрон Смакічі ( 21−3−0)

Раніше колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Джозеф Паркер назвав переможця чемпіонського бою Вордлі - Дюбуа.