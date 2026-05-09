Бій за пояс Усика: коли і як подивитися в Україні поєдинок Вордлі — Дюбуа

9 травня, 04:34
Вордлі проти Дюбуа (Фото: Reuters/Jason Cairnduff)

Вордлі проти Дюбуа (Фото: Reuters/Jason Cairnduff)

Бій за титул чемпіона світу в надважкій вазі між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року в Манчестері.

Основний кард розпочнеться о 20:00 за київським часом. Головний бій вечора очікується не раніше опівночі.

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В Україні подивитися поєдинок Вордлі — Дюбуа можна тільки на платформі DAZN. Для доступу потрібна підписка сервісу.

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Останній поєдинок Вордлі провів у жовтні минулого року, коли переміг Джозефа Паркера і завоював статус тимчасового чемпіона WBO. Пізніше титул став повноцінним після того, як Олександр Усик відмовився від пояса WBO, він не хотів проводити бій із Вордлі.

https://www.youtube.com/embed/VqL5_9evPfA?si=2e6jwyDUbgr9xBWH

Дюбуа не виходив на ринг із липня 2025 року, коли програв Усику нокаутом у п’ятому раунді і втратив титул IBF.

https://www.youtube.com/embed/lP63n_d2KKA?si=TuoUkpkN502VL7R2

Фабіо Вордлі ще не програвав на професійному рингу — 20 перемог і одна нічия. У Даніеля Дюбуа — 22 перемоги та три поразки.

У букмекерських конторах шанси боксерів на перемогу практично рівні. Котирування на бій: перемога Вордлі — 1.84, перемога Дюбуа — 1.90.

Усі бої вечора боксу в Манчестері:

  • Фабіо Вордлі (20−0−1) — Даніель Дюбуа (22−3−0)
  • Джек Рафферті (26−0−1) — Еков Ессуман (22−2−0)
  • Девід Моррелл (12−1−0−0) — Зак Челлі (16−3−1)
  • Ліам Кемерон (24−7−1) — Бредлі Рі (21−2−0)
  • Халіл Маджид (16−0−0) — Гевін Гвінн (18−4−2)
  • Майк Перес (31−3−1) — Франклін Арінзе (10−0−0)
  • Жавохір Умматилієв (1−0−0) — Даміан Драбік (5−2−0)
  • Фавас Абороде (дебют) — Гарт Ноот (3−18−2)
  • Боббі Флуд (1−0−0) — Натан Дарбі (3−37−3)
  • Іссіах Хемілтон-Аллен (1−0−0) — Коннор Гулдінг (6−10−0)
  • Бахтієр Жалолов (16−0−0) — Агрон Смакічі (21−3−0)

Раніше колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Джозеф Паркер назвав переможця чемпіонського бою Вордлі - Дюбуа.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Фабіо Вордлі Даніель Дюбуа WBO

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