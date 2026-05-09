«Викличе Усика». Менеджер Вордлі розкрив план боксера у разі перемоги над Дюбуа

Менеджер Вордлі Майкл Офо заявив, що Вордлі має намір викликати Усика на бій у разі перемоги над Дюбуа, повідомляє The Ring.

«Як тільки пролунає оголошення „і все ще чемпіон“, він викличе Усика. Якщо не Усика — тоді розглядатимемо наступний найбільший бій — проти Вайлдера або когось іншого. Фабіо не боїться жодного виклику», — сказав Офо.

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Офо наголосив, що майбутній бій проти Дюбуа буде важким випробуванням, але Вордлі навмисно обирає такі виклики.

«Ми знаємо, що це небезпечний бій, який може піти не за планом, але саме це його мотивує. Зараз він з мисливця перетворився на того, на кого полюють — і все одно продовжує полювати сам», — зазначив він.

Раніше команда Усика висунула умову для поєдинку з Вордлі, заявивши, що британець має підтвердити свою силу на найвищому рівні.

Поєдинок Вордлі - Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері на арені Co‑Op Live. Початок бою запланований не раніше 23:00.

Для Вордлі це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав у листопаді 2025 року після відмови Олександра Усика від пояса. Вордлі поки що не програв жодного бою — він здобув 20 перемог (19 нокаутом), один поєдинок за його участю завершився внічию.

У жовтні 2025 року Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом.

Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні 2025-го, коли достроково програв Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він провів 25 боїв, здобув 22 перемоги (21 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Напередодні боксери пройшли процедуру зважування. Дюбуа виявився майже на 5 кг важчий за Вордлі.

Раніше боксери провели битву поглядів, після якої Дюбуа відмовився потиснути руку Вордлі.

Нещодавно Паркер назвав переможця чемпіонського бою Вордлі — Дюбуа.

Також прогноз на бій зробив український чемпіон Олександр Усик.