«Викличе Усика». Менеджер Вордлі розкрив план боксера у разі перемоги над Дюбуа

9 травня, 19:14
Усик може провести бій проти Вордлі (Фото: talkSPORT)

Усик може провести бій проти Вордлі (Фото: talkSPORT)

Британський суперважковаговик Фабіо Вордлі налаштований провести бій проти українського чемпіона Олександра Усика.

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Менеджер Вордлі Майкл Офо заявив, що Вордлі має намір викликати Усика на бій у разі перемоги над Дюбуа, повідомляє The Ring.

«Як тільки пролунає оголошення „і все ще чемпіон“, він викличе Усика. Якщо не Усика — тоді розглядатимемо наступний найбільший бій — проти Вайлдера або когось іншого. Фабіо не боїться жодного виклику», — сказав Офо.

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Офо наголосив, що майбутній бій проти Дюбуа буде важким випробуванням, але Вордлі навмисно обирає такі виклики.

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«Ми знаємо, що це небезпечний бій, який може піти не за планом, але саме це його мотивує. Зараз він з мисливця перетворився на того, на кого полюють — і все одно продовжує полювати сам», — зазначив він.

Раніше команда Усика висунула умову для поєдинку з Вордлі, заявивши, що британець має підтвердити свою силу на найвищому рівні.

Поєдинок Вордлі - Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері на арені Co‑Op Live. Початок бою запланований не раніше 23:00.

Для Вордлі це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав у листопаді 2025 року після відмови Олександра Усика від пояса. Вордлі поки що не програв жодного бою — він здобув 20 перемог (19 нокаутом), один поєдинок за його участю завершився внічию.

У жовтні 2025 року Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом.

Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні 2025-го, коли достроково програв Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він провів 25 боїв, здобув 22 перемоги (21 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Напередодні боксери пройшли процедуру зважування. Дюбуа виявився майже на 5 кг важчий за Вордлі.

Раніше боксери провели битву поглядів, після якої Дюбуа відмовився потиснути руку Вордлі.

Нещодавно Паркер назвав переможця чемпіонського бою Вордлі — Дюбуа.

Також прогноз на бій зробив український чемпіон Олександр Усик.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Олександр Усик Даніель Дюбуа Фабіо Вордлі Бокс

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