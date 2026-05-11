«Це занадто небезпечно». Ексчемпіон закликав Вордлі піти з боксу після нищівної поразки від Дюбуа

Баррі Макгіган, член залу боксерської слави та колишній чемпіон світу, оцінив перспективи Фабіо Вордлі після поразки від Даніеля Дюбуа .

За словами Макгігана бій проти Дюбуа може мати серйозні наслідки для здоров’я Вордлі, повідомляє Seconds Out.

«Ми бачили лише зовнішні пошкодження. Ми не знаємо, якої шкоди було завдано мозку. Вордлі пережив справжнє побоїще. Неможливо приймати такі удари від Дюбуа і залишитися тим самим», — сказав ірландець.

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Він також вважає, що після такого бою Вордлі варто задуматися над завершенням кар'єри.

«Якби я був на його місці, я б більше ніколи не бився. Я щиро вважаю, що йому не слід приймати реванш. Це занадто небезпечно. Не думаю, що він колись знову буде тим самим бійцем», — сказав Макгіган.

Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. При цьому, Даніель двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.

Вордлі наклали шви на ніс і під оком після бою з Дюбуа.

Тренер Вордлі зізнався, чому не зупинив бій із Дюбуа.

Пізніше Вордлі прокоментував поразку, привітавши Дюбуа з перемогою.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа і Вордлі можуть провести реванш. За словами промоутера Френка Воррена, у контракті є умова про те, що боксери можуть негайно вдруге вийти в ринг між собою.