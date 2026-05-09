«Закінчиться нокаутом». Ексчемпіон назвав переможця бою Вордлі — Дюбуа

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Джордж Гроувз зробив прогноз на поєдинок між чинним володарем титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі та ексчемпіоном світу Даніелем Дюбуа.

Гроувз вважає, що Вордлі зможе перемогти Дюбуа достроково, повідомляє BBC Sport.

«Я думаю, що Вордлі виграє цей бій. Дюбуа щойно зазнав поразки — це важко. Але Вордлі ще багато чого має довести. Він — чемпіон світу у надважкій вазі, але ще не проводив бою за титул.

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Я думаю, що бій закінчиться нокаутом у другій половині поєдинку. Можливо, у раундах з шостого по дев’ятий", — сказав Гроувз.

Поєдинок Вордлі - Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері на арені Co‑Op Live. Початок бою запланований не раніше 23:00.

Для Вордлі це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав у листопаді 2025 року після відмови Олександра Усика від пояса. Вордлі поки що не програв жодного бою — він здобув 20 перемог (19 нокаутом), один поєдинок за його участю завершився внічию.

У жовтні 2025 року Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом.

Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні 2025-го, коли достроково програв Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він провів 25 боїв, здобув 22 перемоги (21 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Напередодні боксери пройшли процедуру зважування. Дюбуа виявився майже на 5 кг важчий за Вордлі.

Раніше боксери провели битву поглядів, після якої Дюбуа відмовився потиснути руку Вордлі.

Нещодавно Паркер назвав переможця чемпіонського бою Вордлі — Дюбуа.

Також прогноз на бій зробив український чемпіон Олександр Усик.