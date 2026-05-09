«Закінчиться нокаутом». Ексчемпіон назвав переможця бою Вордлі — Дюбуа

9 травня, 16:30
Вордлі та Дюбуа поб’ються за титул WBO (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Вордлі та Дюбуа поб’ються за титул WBO (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Джордж Гроувз зробив прогноз на поєдинок між чинним володарем титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі та ексчемпіоном світу Даніелем Дюбуа.

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Гроувз вважає, що Вордлі зможе перемогти Дюбуа достроково, повідомляє BBC Sport.

«Я думаю, що Вордлі виграє цей бій. Дюбуа щойно зазнав поразки — це важко. Але Вордлі ще багато чого має довести. Він — чемпіон світу у надважкій вазі, але ще не проводив бою за титул.

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Я думаю, що бій закінчиться нокаутом у другій половині поєдинку. Можливо, у раундах з шостого по дев’ятий", — сказав Гроувз.

Поєдинок Вордлі - Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері на арені Co‑Op Live. Початок бою запланований не раніше 23:00.

Для Вордлі це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав у листопаді 2025 року після відмови Олександра Усика від пояса. Вордлі поки що не програв жодного бою — він здобув 20 перемог (19 нокаутом), один поєдинок за його участю завершився внічию.

У жовтні 2025 року Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом.

Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні 2025-го, коли достроково програв Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він провів 25 боїв, здобув 22 перемоги (21 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Напередодні боксери пройшли процедуру зважування. Дюбуа виявився майже на 5 кг важчий за Вордлі.

Раніше боксери провели битву поглядів, після якої Дюбуа відмовився потиснути руку Вордлі.

Нещодавно Паркер назвав переможця чемпіонського бою Вордлі — Дюбуа.

Також прогноз на бій зробив український чемпіон Олександр Усик.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Фабіо Вордлі Даніель Дюбуа

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