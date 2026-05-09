«Він заслуговує на перемогу». Усик зробив прогноз на чемпіонський бій Вордлі — Дюбуа

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик поділився очікуваннями від поєдинку між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа.

Український боксер вважає, що Вордлі захистить чемпіонський титул.

«Я думаю, що Вордлі переможе. Чому? Я цього хочу. Хочу, щоб Фабіо переміг, бо я думаю, що він заслуговує на перемогу в цьому бою. Хороший хлопець. Мені подобається Вордлі», — сказав Усик в інтерв'ю BBC Sport.

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Бій Вордлі — Дюбуа відбудеться у суботу, 9 травня. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Вордлі.

Для Вордлі це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав у листопаді 2025 року після відмови Усика від пояса. Вордлі поки що не програв жодного бою у професійній кар'єрі — здобув 20 перемог (19 нокаутом), один поєдинок за його участю завершився внічию.

Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні 2025-го, коли достроково програв Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Він провів 25 боїв, здобув 22 перемоги (21 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Напередодні Дюбуа переважив Вордлі майже на 5 кг перед чемпіонським боєм у Манчестері.

Повідомлялося, що бажання побитися з Вордлі виявив Тайсон Ф’юрі, а Фабіо відповів згодою.

Також Вордлі заявляв про бажання побитися з Олександром Усиком.