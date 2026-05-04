«Він не Усик». Тренер розкритикував чемпіона світу і назвав боксера, який завоює пояс

Фахівець вважає, що британець не є тим боксером, який несе серйозну загрозу.

«Для мене Фабіо навіть не найсильніший панчер, з яким стикався Даніель. Його відсоток нокаутів такий самий, як у Даніеля — близько 95 відсотків, але у Вордлі вони були проти менш сильних суперників. Єдиний суперник, з яким його можна порівняти, — це Джозеф Паркер, і він закінчив бій на ногах. Його зупинили, але не нокаутували.

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Потрібно дивитися на суперників. Даніель здобув три перемоги поспіль: Джаррелл Міллер — непереможений, Філіп Хрговіч — непереможений, Ентоні Джошуа — дворазовий чемпіон світу в надважкій вазі".

Чарльз похвалив Вордлі, однак вважає, що саме його підопічний переможе в майбутньому бою і стане чемпіоном світу.

«Ми не неосвічена команда, але те, що ламає людей ще до початку бою — це коли уявляєш суперника монстром. Я не бачу монстра, коли дивлюся на Фабіо, я бачу дуже цілеспрямованого, наполегливого бійця з відмінною історією. Я поважаю все це, але він не Усик, і він не рівня мого бійця. Якщо вони почнуть обмінюватися ударами, я знаю, хто вийде переможцем.

Вболівальники списують Даніеля з рахунків, вони ігнорують те, що він уже зробив, і раптом Фабіо стає монстром, але ми знаємо, що це не так.

До бою з Усиком ми багато чого робили правильно, тому нам потрібно більше зосередитися на позитивних моментах, визнати допущені помилки і виправити їх", — наводить слова Чарльза Ring Magazine.

Бій Вордлі - Дюбуа відбудеться 9 травня в англійському Манчестері. На кону поєдинку стоїть титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Вордлі.

Для Вордлі це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав у листопаді після відмови Олександра Усика від пояса. Вордлі поки що не програв жодного бою — він здобув 20 перемог (19 нокаутом) і 1 поєдинок за його участю завершився внічию.

Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні, коли достроково програв Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він провів 25 боїв, здобув 22 перемоги (21 — нокаутом) і зазнав 3 поразки.

Раніше боксери провели битву поглядів, після якої Дюбуа відмовився потиснути руку Вордлі.