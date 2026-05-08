Дюбуа переважив Вордлі майже на 5 кг перед чемпіонським боєм у Манчестері — відео

У Манчестері відбулася процедура зважування перед поєдинком між володарем титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі та ексчемпіоном світу Даніелем Дюбуа.

Вордлі показав на вагах 109,86 кг, тоді як Дюбуа — 114,17 кг. Таким чином, Даніель виявився майже на 4,5 кг важчим.

Бій Вордлі — Дюбуа відбудеться у суботу, 9 травня, у Манчестері. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Вордлі.

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Для Вордлі це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав у листопаді 2025 року після відмови Олександра Усика від пояса. Вордлі поки що не програв жодного бою — він здобув 20 перемог (19 нокаутом), один поєдинок за його участю завершився внічию.

У жовтні 2025 року Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом.

Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні 2025-го, коли достроково програв Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він провів 25 боїв, здобув 22 перемоги (21 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Раніше боксери провели битву поглядів, після якої Дюбуа відмовився потиснути руку Вордлі.

Нещодавно Паркер назвав переможця чемпіонського бою Вордлі — Дюбуа.

Раніше повідомлялося, що бажання побитися з Вордлі виявив Тайсон Ф’юрі, а Фабіо відповів згодою.

Також Вордлі заявляв про бажання побитися з Олександром Усиком.