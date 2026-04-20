«Немає нічого ганебного». Чемпіон світу став на захист Дюбуа після поразки від Усика

20 квітня, 17:01
Олександр Усик двічі перемагав Даніеля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Олександр Усик двічі перемагав Даніеля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Володар титулу WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі (20−0−1, 19 КО) поділився думками щодо поразки ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22−3, 21 КО) від чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 10).

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Фабіо вважає, британець не повинен ганьбитися своєї поразки від українця, адже Олександр є найкращим боксером покоління.

«Дюбуа виглядав добре. Я вже говорив: немає нічого ганебного в поразці від Олександра Усика — це боєць покоління, видатний спортсмен. Тут немає багато чого, з чого можна робити висновки.

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Я також говорив раніше: 98% бійців дивізіону або програють йому, або проведуть із ним дуже важкий бій. Тому я не надто звертаю увагу на цей поєдинок.

Для мене він зовсім інший боєць, ніж я. У тому бою є аспекти, які не зовсім можна безпосередньо переносити на те, як я планую діяти проти Даніеля", — наводить слова Фабіо DAZN Boxing.

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Бій Вордлі — Дюбуа відбудеться 9 травня в англійському Манчестері. На кону поєдинку стоїть титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Вордлі.

Для Вордлі це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав у листопаді після відмови Олександра Усика від пояса. Вордлі поки що не програв жодного бою — він здобув 20 перемог (19 нокаутом) і 1 поєдинок за його участю завершився внічию.

Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні, коли достроково програв Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він провів 25 боїв, здобув 22 перемоги (21 — нокаутом) і зазнав 3 поразки.

Раніше боксери провели битву поглядів, після якої Дюбуа відмовився потиснути руку Вордлі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Даніель Дюбуа Фабіо Вордлі Олександр Усик

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