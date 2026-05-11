«Як мінімум за три раунди до зупинки». Тренер вважає, що в команді Вордлі припустилися фатальної помилки

Британський тренер Баррі МакГіган висловився щодо поєдинку Фабіо Вордлі проти Даніеля Дюбуа за титул WBO в надважкій вазі.

Експерт розкритикував секундантів колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Вордлі. Баррі вважає, що команда британця повинна була зупинити бій, не чекаючи, поки їхній підопічний не зможе стояти на ногах.

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«Углу слід було зняти Вордлі щонайменше за три раунди до зупинки. Не вірю, що він коли-небудь знову буде колишнім бійцем.

Це був надзвичайно виснажливий і спустошливий бій. Він прийняв жахливу шкоду, тому що був дуже хоробрим", — написав МакГіган на своїй сторінці в Х.

Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. Даніель двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.

Ця поразка стала першою в кар'єрі для Фабіо. При цьому у Вордлі в професійному рекорді 20 перемог, з яких 19 були здобуті достроково, один бій завершився внічию. Дюбуа здобув 23 перемоги (22 КО) і зазнав трьох поразок.

Зазначимо, що Чісора емоційно прокоментував перемогу Дюбуа над Вордлі.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа і Вордлі можуть провести реванш. За словами промоутера Френка Воррена, у контракті є умова про те, що боксери можуть негайно вдруге вийти в ринг між собою.